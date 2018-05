Epidemia di Ebola in Congo: 3 pazienti “evadono” dall’ospedale, allarme contagio

In Repubblica Democratica del Congo, dove è in corso un’epidemia di Ebola, tre pazienti contagiati dal virus dell’Ebola sono “evasi” dall’ospedale generale di Wangata, nel capoluogo di Mbandaka. Hanno lasciato la struttura nel giro di 3 settimane in sella a motociclette, a quanto pare su richiesta dei familiari desiderosi di portarli in chiesa per una benedizione. Due di loro sono deceduti e il terzo paziente è stato nuovamente ricoverato in ospedale. L’epidemia di Ebola che ha già causato almeno 27 morti e 58 casi.