Epidemia di Ebola in Congo, Unicef: colpiti anche i bambini, “le scuole estremamente importanti”

Nella Repubblica Democratica del Congo i bambini continuano a essere a rischio Ebola: “Le scuole sono estremamente importanti per coinvolgere i bambini e le loro comunità nella lotta contro l’Ebola”, ha dichiarato Gianfranco Rotigliano, rappresentante dell’Unicef nella Repubblica Democratica del Congo. “Questo è il motivo per cui l’Unicef sta mettendo in atto delle misure per minimizzare i rischi di trasmissione nelle scuole, come la misurazione della temperatura corporea e il lavaggio delle mani“. L’agenzia sta incrementando, in tutte e tre le zone sanitarie colpite (Mbandaka, Bikoro e Iboko), il suo lavoro di prevenzione.