Festa della Mamma: arriva il bouquet alternativo, dalle carote alle zucchine

Dalle carote e prezzemolo a rapanelli e asparagina, fino al mazzo di fiori di zucchina e rucola, arriva per la Festa della mamma il primo bouquet dell’orto. L’iniziativa è delle donne della Coldiretti per domenica 13 maggio, dalle ore 9.30 alle 13, a Milano in piazza Castello dove sarà possibile fare la spesa a chilometri zero nel mercato di Campagna Amica per poi farsi confezionare la propria composizione di verdure e ortaggi “pret a porter” da regalare per la speciale occasione.

Si tratta di una curiosa alternativa al tradizionale mazzo di fiori e alle piante che risultano essere il regalo piu’ gettonato per la festa della mamma come emerge dall’indagine condotta on line dal sito di Coldiretti che sarà divulgata nell’occasione.