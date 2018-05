Innovazione: Audible presente per il secondo anno consecutivo al Wired Next Fest

Audible, società Amazon leader nell’audio entertainment di qualità, sarà presente per il secondo anno consecutivo al Wired Next Fest, il più grande evento italiano dedicato alla cultura dell’innovazione, che torna a Milano per la sesta volta, dal 25 al 27 maggio ai Giardini Montanelli di Porta Venezia.

Centinaia di relatori italiani e stranieri si susseguiranno in interviste e laboratori per parlare di come sta cambiando il mondo, dalla scienza all’economia, dalla cultura alla tecnologia. Focus di questa edizione del festival è la contaminazione: simbolo di un’epoca – la nostra – in cui assistiamo ogni giorno a ibridazione tra digitale e analogico, intelligenza artificiale e umana, che ci impongono di ridefinire le nostre competenze e la nostra conoscenza del mondo.

Audible, che ha portato anche in Italia una nuova forma di intrattenimento, si inserisce perfettamente nella tematica centrale del festival: è un brand rivoluzionario che grazie ai suoi contenuti mostra come dare “voce alle parole” sia uno strumento per andare oltre i confini della lettura.

Il primo appuntamento di Audible al Wired Next Fest è il live reading mozzafiato di 2001 Odissea nello Spazio all’interno del Planetario, con la partecipazione del doppiatore Riccardo Mei: un modo straordinario e innovativo per celebrare i 50 anni di un contenuto cult del panorama culturale mondiale. Due show, sabato e domenica pomeriggio.

Un altro importante appuntamento è la speaking platform che vede protagonista Marco Rossi, il sessuologo più famoso d’Italia, che parlerà della nuova serie Audible Original in uscita il 25 maggio: Love F.A.Q., le Frequently Asked Questions, in cui Rossi risponde alle domande più frequenti in tema di sesso, amore e relazioni di coppia.

Audible conferma così il suo sostegno al Wired Next Festival, portando in vita una reale forma di contaminazione, quella tra la lettura classica e una nuova forma di intrattenimento che vede come protagonista la voce.

Il catalogo di Audible conta, ad oggi, oltre 14.000 titoli e 100.000 ore di ascolto a catalogo, dedicati non solo ai lettori più appassionati ma anche a un pubblico più generalista, amante del mondo dell’entertainment e dell’immaginazione, affamato di nuovi contenuti, desideroso di più tempo a disposizione per ascoltare, imparare e divertirsi.

Un’offerta premium e completamente digitale, proposta agli utenti attraverso una conveniente offerta “all you can listen”: un abbonamento mensile al costo di 9.99 €, gratis per i primi 30 giorni di utilizzo e con accesso illimitato all’intero catalogo. Iscriversi è molto semplice: basta scaricare l’app o andare sul sito Audible e creare il proprio account, oppure utilizzare quello Amazon. Gli utenti che si abbonano possono scaricare e godere dai propri smartphone, ma anche da pc e tablet, di migliaia di contenuti audio senza interruzioni pubblicitarie, scaricabili e ascoltabili anche offline: in auto o sui mezzi pubblici, facendo sport, cucinando o intrattenendo i bambini durante un lungo viaggio in macchina o prima di dormire.