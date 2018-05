Maltempo Milano: sgomberata palazzina a Legnano

A seguito delle forti piogge verificatesi nella serata di ieri, la protezione civile della Città metropolitana di Milano, in collaborazione con la polizia locale di Legnano e con i vigili del fuoco, ha inviato sul posto alcune decine di volontari per attenuare gli impatti e agevolare la risoluzione delle criticità verificatesi sul territorio. Il sistema di protezione civile metropolitano si è inoltre reso disponibile a gestire eventuali ulteriori necessità dovute allo sgombero di una palazzina sita in via Pisacane 34, Legnano, a seguito della temporanea inagibilità causata dalle forti precipitazioni, definendo la chiusura dell’emergenza solo quando le autorità locali hanno confermato di essere riuscite a trovare adeguata collocazione per i nuclei familiari coinvolti dalla inattesa situazione.