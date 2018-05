Il Mese a 4 zampe: gli animali ospiti gratuiti degli agriturismi aderenti all’iniziativa

Agriturismo, sito leader in Italia per il settore della ricezione in agriturismo, ha deciso di lanciare Il Mese a 4 zampe, un periodo speciale dedicato a chi viaggia con i propri animali, che per tutto il mese di maggio saranno ospiti gratuiti degli agriturismi che hanno aderito a questa iniziativa, a fronte di un soggiorno minimo di due notti.

Per far sì che la vacanza diventi un’esperienza di viaggio indimenticabile proprio per tutta la famiglia, animali compresi, molti degli oltre 400 agriturismi aderenti al progetto offrono attività dedicate agli amici a 4 zampe.

Le proposte sono tantissime: si va dalla ciotola di benvenuto, alla predisposizione di lettiere e coperte in camera, in modo che gli animali possano comodamente dormire con i loro amici umani. Ci sono poi agriturismi che accanto alle normali piscine hanno predisposto dei piccoli stagni dove i cani possono fare il bagno liberamente mentre altre danno accesso diretto a spiagge aperte agli animali. Non mancano poi le proposte di attività ludiche o di trekking in compagnia di esperti educatori, dog sitter disponibili a intrattenere gli amici a 4 zampe durante la giornata e giardini e ristoranti aperti anche agli animali.

L’iniziativa coinvolge tutti anche sui canali social dell’azienda: con l’hashtag #Mesea4Zampe si potranno condividere le proprie esperienze su Instagram e Facebook.

Dei tanti ospiti che hanno già utilizzato questa formula negli agriturismi aderenti, la maggior parte ha condiviso il viaggio con il proprio cane o gatto, ma non sono mancate le famiglie con al seguito perfino dei… conigli.