Milano, Seeds&Chips: la realtà aumentata che dà voce alle imprese alimentari

Essere al ristorante e ​vedere un piatto prima di ordinarlo per conoscerne dettagli ed ingredienti, ​intrattenersi a colazione interagendo virtualmente con confezioni speciali che rivelano video e giochi avvincenti: tutto questo e tanto altro è reso possibile dalle app di About Eat​, la nuova linea di prodotti di ARM23 disponibili per smartphone e Microsoft HoloLens e pensata appositamente per le imprese del settore alimentare che vogliono trovare nuovi canali di comunicazione con i propri clienti​.

La linea, presentata oggi a Milano Congressi in occasione di ​Seeds & Chips – The Global Food Innovation Summit 2018, è composta da ​due prodotti: un’app per smartphone Apple e Android​, che consente di inquadrare menù e confezioni con la fotocamera interna del cellulare e di sbloccare ​contenuti in realtà aumentata e ​un’app per Microsoft HoloLens – speciali visori per la realtà mista – che consente di creare esperienzedigioco in cui oggetti virtuali (in questo caso, cibo e attrezzi da cucina) vengono proiettati in spazi reali e possono essere manipolati con semplici gesti delle mani o del capo.

About Eat è stato realizzato con il fine di fornire nuovi canali di comunicazione a tutti quegli imprenditori del settore che vogliono​scommettere sulle nuove tecnologie per dare voce ai propri valori aziendali, comunicare l’unicità dei propri prodotti e​coinvolgere in una maniera del tutto nuova ed efficace i potenziali consumatori​. Ma non solo: ​About Eat può infatti essere adottato anche da scuole ed istituzioni che vogliano sfruttare tecnologie avanzate per l’educazione alimentare​, grazie alla versatilità delle esperienze di ​edutainment che le app della linea sono in grado di offrire.

Appuntamento quindi allo stand G22 di Milano Congressi: fino al 10 maggio, una delegazione del team aziendale sarà pronta ad accogliere i visitatori e far provare loro le app innovative di ​About Eat.

ARM23 inizia il suo percorso come startup innovativa agli inizi del 2016, per proseguire poi come azienda informatica che si occupa di ricerca, innovazione e sviluppo delle tecnologie della realtà aumentata e mista, del riconoscimento di immagine, della navigazione in interni ed esterni e dell’apprendimento automatico. Con sede a Catania, Roma, Milano e Bruxelles e importanti partner che operano a New York e Los Angeles, l’azienda si impegna ogni giorno per creare e promuovere soluzioni tech utili, pratiche e innovative, in grado di incontrare le esigenze di professionisti appartenenti a diversi settori ed ambiti lavorativi.