Naz (BZ): Seehof Nature Retreat, una settimana per ritrovare il benessere e l’equilibrio interiore

Una settimana per ritrovare il benessere e l’equilibrio interiore e fare il pieno di energie in vista dell’estate. Un programma rigenerante, da seguire ogni giorno, immersi nella rigogliosa natura dominata da boschi e meleti dell’altopiano di Naz-Sciaves, tra le vette dell’Alto Adige. Un luogo fuori dalle solite mete turistiche, dove l’ambiente naturale e la pace dei sensi sono il fine principale di ogni vacanza. Dal 19 maggio al 24 giugno 2018 il Seehof Nature Retreat ****s di Naz (BZ), vicino Bressanone, invita a godersi le attività del programma settimanale Balance, all’insegna dell’armonia fisica e mentale. Ogni giorno si comincia con la ginnastica mattutina, mentre a metà giornata è previsto un lunch vitale ed equilibrato nell’hotel, le cui strutture integrate con il verde circostante si specchiano nel laghetto naturale e ogni pomeriggio la sauna con 2 gettate di valore all’insegna del Balance. Il lunedì si parte per un’escursione guidata sull’altopiano delle mele; il martedì è il giorno dedicato all’acqua, per questo dalle 14.00 alle 18.00 si percorrono le sue tracce con Frieda Heidenberger; il mercoledì è incentrato su un tour guidato in bici elettrica; il giovedì è la giornata della meditazione e si partecipa ad un’escursione meditativa nella natura con Paul Leitner, praticando yoga all’aria aperta (dalle 8.30 alle 11.30). Il fine settimana prosegue il venerdì con un’escursione guidata a Bressanone, passando per l’Abbazia di Novacella, mentre il sabato l’esperienza Balance termina con il rituale dell’incenso con Carmen Stieler (dalle 14.00 alle 18.00), con fiori, erbe aromatiche, aghi e resina. Le attività del programma Balance possono essere intraprese anche in autonomia, camminando lungo i sentieri di Maranza, Valles, Rodengo e Naz e andando alla scoperta del regno naturale che domina quest’oasi altoatesina. I prezzi, in camera matrimoniale, con un soggiorno da 4 a 7 notti con il pacchetto Seehof Culinaria (pensione completa), sono a partire da 105 euro a persona al giorno, da 7 notti in poi da 95 euro. Ci sono vantaggiose riduzioni per i bambini.