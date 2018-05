Raccolta Differenziata, Recupero e Riciclo Alluminio: nel 2017 recuperati 7 imballaggi su 10

Sono stati presentati lo scorso aprile, a Milano, nel corso dell’Assemblea Annuale di CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, i risultati di raccolta, recupero e riciclo degli imballaggi in alluminio in Italia dell’ultimo anno.

Parliamo di: lattine per bevande, scatolette e vaschette per il cibo, anche quello per animali, bombolette spray, tubetti per creme e conserve, tappi, chiusure ed anche il foglio sottile.

Il 2017 è stato un anno impegnativo, con risultati positivi in linea con gli ultimi anni: sono state recuperate 47.800 tonnellate di imballaggi in alluminio, pari al 68,6% dell’immesso nel mercato, cioè 69.700 ton.

Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione dei cittadini e agli accordi stipulati fra CIAL e gli enti locali di riferimento.

Ad oggi, sono 6.777 i Comuni italiani nei quali è attiva la raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio (l’85% del totale) con il coinvolgimento di circa 53,9 milioni di abitanti (l’89% della popolazione italiana).

Nel corso dell’Assemblea dello scorso 20 aprile, il Presidente di CIAL Carmine Rea ha ricordato:

“I risultati ottenuti denotano che ciò è stato possibile grazie al contributo e all’azione combinata di istituzioni, imprese, Comuni, operatori e cittadini. Gli stessi che oggi si trovano davanti a nuovi e ancora più ambiziosi obiettivi, come quelli indicati dal pacchetto sull’economia circolare proposto dalla Commissione UE. La nuova sfida, oggi, più che quantitativa è qualitativa e riguarda la necessità di disporre di un atteggiamento e di un approccio nuovo e innovativo dal punto di vista culturale per agevolare la transizione dall’economia lineare a quella circolare e consolidare, quindi, le importanti performance e trend di crescita degli ultimi anni, introducendo gli strumenti e le azioni necessarie per determinare l’ordinarietà e la consuetudine di un nuovo modello di produzione, consumo e gestione di risorse e di energia.

L’alluminio, nonché le risorse economiche, energetiche, industriali e ambientali che rappresenta sono in grado di contribuire al raggiungimento di tutti questi grandi obiettivi evolutivi”.

I numeri 2017 di CiAl

209 imprese consorziate

Quantità di imballaggi in alluminio immesse nel mercato italiano : 69.700 tonnellate.

: 69.700 tonnellate. 6.777 i Comuni italiani che partecipano alla raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio, con 53,9 milioni di cittadini coinvolti .

che partecipano alla raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio, con . 333 soggetti convenzionati in base all’Accordo Quadro Anci – Conai, 200 centri di selezione e conferimento per i materiali da raccolta differenziata e 12 fonderie per il riciclo su tutto il territorio nazionale garantiscono la raccolta, il trattamento, il riciclo e il recupero dell’alluminio.

I risultati 2017 di CiAl

Recupero totale degli imballaggi in alluminio in Italia (quota di riciclo + quota di imballaggi avviati a recupero energetico): 47.800 tonnellate, pari al 68,6% dell’immesso nel mercato.

Riciclo : 44.200 tonnellate di imballaggi in alluminio, pari al 63,4% del mercato

: 44.200 tonnellate di imballaggi in alluminio, pari al 63,4% del mercato Recupero energetico: 3.600 tonnellate (quota di imballaggio sottile che va al termovalorizzatore)

Grazie al riciclo di 44.200 tonnellate di imballaggi in alluminio sono state:

evitate emissioni serra pari a 328.000 tonnellate di CO 2

risparmiata energia per oltre 141.000 tonnellate equivalenti petrolio.

RICICLO ALLUMINIO: LO SAPEVI CHE?