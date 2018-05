Rai Radio Kids: in arrivo 10 puntate dedicate all’ambiente

Quanto inquina un aereo? Quanto tempo impiega una bottiglia di plastica abbandonata a “biodegradarsi”? Come riutilizzare una buccia di banana? Per scoprirlo ogni settimana, a partire dal 7 maggio alle ore 16, Rai Radio Kids proporrà un viaggio fantastico per aiutare i bambini a conoscere l’ambiente in cui viviamo. Dai cambiamenti del clima, alla plastica in mare, dall’inquinamento atmosferico allo spreco alimentare. Sono alcuni dei 10 temi che verranno trattati in altrettante puntate speciali, scritte da Francesca Santolini, che andranno in onda su Rai Radio Kids, la radio specializzata Rai dedicata ai bambini. In ogni puntata si affronterà uno degli argomenti di attualità legati alla salute della nostra Terra, con, ogni volta, un ospite illustre del mondo della difesa dell’ambiente e dell’ecosostenibilità. Si comincerà con una puntata dedicata al clima e ai suoi cambiamenti. Sarà Mario Tozzi che cercherà di delineare lo stato attuale e soprattutto i possibili interventi che si possono mettere in atto per salvaguardare il nostro Pianeta. A seguire, nelle settimane successive, si parlerà di territorio, rifiuti, acqua, spreco alimentare e così via, sempre in compagnia dei maggiori esperti del settore. Ai microfoni di Radio Kids, insieme ad Armando Traverso e i pupazzi, si susseguiranno quindi Luca Mercalli, Andrea Segré, Angelo Borrelli e altre voci illustri fino a Giobbe Covatta che chiuderà il ciclo di trasmissioni con una speciale ricetta per salvare il pianeta.