Terremoto, raffica di scosse nelle ultime 36 ore tra Italia, Tunisia, Grecia e Albania: oggi il picco massimo

Terremoto – Scosse sismiche a raffica nelle ultime ore sull’Italia e nel Mediterraneo centrale, tra Tunisia, Albania, Grecia e appunto il nostro Paese. Oggi sembra di raggiungere il picco massimo di quest’attività iniziata nel weekend con la scossa di magnitudo 3.9 di Sabato sera, distintamente avvertita in tutto il Nord/Ovest da Genova a Milano, e con epicentro sulle colline emiliane di Piacenza. Sempre nel weekend abbiamo avuto le due scosse intorno allo Stretto di Messina, magnitudo 3.0 nel mar Jonio sabato mattina, magnitudo 2.8 a Spadafora vicino Messina nella mattinata di domenica. Sabato sera la forte scossa (magnitudo 4.5) in Albania, distintamente avvertita in Puglia. Stanotte prima la scossa magnitudo 4.2 a Creta, in Grecia, poi quella di magnitudo 5.1 in Tunisia tra Gabes e Gafsa. All’alba la scossa di magnitudo 2.9 che ha spaventato Brescia, con epicentro molto superficiale vicino al centro abitato , e infine poco prima delle 11 la scossa di magnitudo 3.9 a Camerino sull’Appennino, tra Marche e Umbria, dove prosegue lo sciame sismico del forte terremoto. Era da molto tempo che non si verificavano tante scosse di tale intensità a distanza così ravvicinata nell’area italo-mediterranea. Una situazione da monitorare con particolare attenzione.