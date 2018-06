Falso biologico, Codacons: “Presenteremo un esposto in Procura”

“Enorme indagine sul falso biologico in Italia, che ha portato alla luce 15 tonnellate di falsi prodotti bio, 45 aziende perquisite, una persona denunciata in Sicilia oltre sanzioni per 15.500 € totali per indicazioni non a norma o incerta provenienza dei prodotti“, secondo il Codacons, “devono essere garantiti controlli costanti sui produttori, per verificare la reale provenienza dei prodotti venduti, in modo che i responsabili vengano sanzionati e denunciati.

Presenteremo un esposto in Procura della Repubblica a Milano al fine di sollecitare anche in Lombardia controlli approfonditi, e ci costituiremo parti civili nei procedimenti in cui i responsabili verranno rinviati a giudizio.

Tutelare il vero bio per tutelare i consumatori italiani.“