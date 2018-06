Francia: farmaci anti-Alzheimer inefficaci, stop ai rimborsi

In Francia, i farmaci contro l’Alzheimer non saranno più rimborsati a partire dal 1° agosto: si tratta di quattro medicinali che trattano i sintomi dell’Alzheimer e che in passato venivano rimborsati fino al 15%, per un costo totale di circa 90 milioni di euro nel 2015.

Il Ministro della Salute ha annunciato la sua decisione, scatenando proteste di associazioni di pazienti e professionisti.

La decisione segue la valutazione dell’ottobre 2016 della Commissione per la trasparenza dell’Alta autorità per la Salute, secondo cui i farmaci in questione hanno “un insufficiente interesse medico a giustificare il loro rimborso“, sottolineando “l’esistenza di effetti collaterali potenzialmente gravi“.

Il Ministro della Salute ha assicurato che il provvedimento non è fondato da ragioni di bilancio, ma dal fatto che questi farmaci sono considerati “dannosi e che causano molti effetti collaterali“.