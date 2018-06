“La terra brucia”: Sabato 16 Giugno a Milano la presentazione del libro che spiega “perché negare il cambiamento climatico minaccia il nostro pianeta”

Sabato 16 giugno 2018 ore 18.00 presso la Festa di Radio Popolare (Parco Ex Paolo Pini, Via Ippocrate, 20161 Milano) si terrà la presentazione del volume La terra brucia (Hoepli). Insieme all’autore Michael E. Mann saranno presenti Damiano Di Simine, di Legambiente, l’autore della prefazione del volume, Stefano Caserini, Politecnico di Milano e Sylvie Coyaud giornalista scientifica.

Il pluripremiato scienziato del clima Michael E. Mann e il vignettista politico, vincitore del premio Pulitzer, Tom Toles sono stati in prima linea nella lotta contro il negazionismo climatico per la maggior parte delle loro carriere. Hanno assistito alla manipolazione dei mezzi di comunicazione per interessi economici e politici e al gioco spregiudicato e fazioso su questioni che riguardano il benessere di miliardi di persone. Le lezioni che hanno imparato hanno ispirato questa brillante via di fuga dal manicomio delle guerre sul clima. Il volume La Terra brucia ritrae i contorsionismi mentali cui devono ricorrere i negazionisti per distorcere ogni logica e per nascondere le prove di quanto l’attività umana abbia cambiato il clima della Terra. Le sicure competenze di Mann nella comunicazione scientifica si propongono di riportare equilibrio nel dibattito sempre acceso contro un consenso scientifico ampiamente riconosciuto. Le vignette di Toles smascherano con ironia le strategie antiscientifiche. La sinergia di questi due crociati della scienza del clima si propone di convertire alla vera scienza anche i dubbiosi più irriducibili.

Michael E. Mann è professore di Meteorologia e direttore dell’Earth Systems Science Center presso l’Università della Pennsylvania. È autore di The Hockey Stick and the Climate Wars: Dispatches from the Front Lines (Columbia, 2012) e membro dell’American Meteorological Society, dell’American Geophysical Union e dell’American Association for the Advancement of Science.

Tom Toles è un vignettista del “Washington Post”, vincitore del premio Pulitzer. Si è adoperato costantemente per promuovere la conoscenza del cambiamento climatico sin dagli anni Ottanta.