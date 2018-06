Salute: il 2% della popolazione europea usa prodotti alternativi alle sigarette

Nell’ambito del Global Nicotine Forum di Varsavia è emerso che almeno il 2% della popolazione europea usa i prodotti alternativi alle sigarette, dalle e-cig a quelle che “non bruciano”.

Durante una delle sessioni si è rilevato che sono in corso 146 studi che stanno cercando di dimostrare che il passaggio dalle sigarette elettroniche ai nuovi dispositivi apporterebbe benefici paragonabili a smettere di fumare.

Nonostante la popolarità (secondo alcune stime nel mondo ci sarebbero 35 milioni di “svapatori” che diventeranno 55 milioni nel 2021), in alcuni Paesi i dispositivi non hanno vita facile: in Australia ad esempio sono vietati.