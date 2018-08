Glifosato nei pannolini: in Francia i consumatori lanciano l’allarme

La nota associazione di consumatori “60 Millions de consommateurs” francese ha testato diverse marche di pannolini, rilevando residui di glifosato, tracce di altri pesticidi e di sostanze chimiche pericolose: l’allarme era già stato lanciato in precedenza dalla stessa associazione nel 2017.

Nonostante i risultati positivi ottenuti in riferimento ad alcune marche, che hanno anche inserito in alcuni casi la dicitura “assenza di residui tossici“, preoccupa invece il risultato positivo dei test ad alcune sostanze dannose (tra cui fenossietanolo, residui di glifosato e altri pesticidi) su pannolini non “incriminati” lo scorso anno.