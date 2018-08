Hawaii, primi effetti dell’uragano Lane: forti rovesci di pioggia ed emergenza rifugi sulla Grande Isola

Il Presidente Donald Trump ha approvato la richiesta dello stato di emergenza avanzata dalle Hawaii per l’uragano Lane che si avvicina pericolosamente. Le Hawaii avranno così accesso alle risorse federali per tutti i danni e le perdite causate dall’uragano. Intanto, la Grande Isola dell’arcipelago comincia a sentire i primi effetti delle bande esterne di pioggia di Lane: forti rovesci di pioggia sulla parte orientale dell’isola (fino a 76 mm in 3 ore) e pioggia più leggera in altre aree.

L’uragano Lane si sta indebolendo mentre si avvicina alle Hawaii, ma rimarrà comunque la tempesta più forte a colpire le Hawaii dopo l’uragano Iniki del 1992. Il Servizio Meteorologico Nazionale dichiara che la tempesta è ancora in grado di dare un bel colpo alle Hawaii, prima di rallentare gradualmente nei prossimi due giorni. Fino a ieri, 22 agosto, Lane si trovava 515 km a sud di Hilo, sulla Grande Isola e si muoveva in direzione nord-ovest verso le altre isole dell’arcipelago a circa 15 km/h. Le autorità riportano che nella notte i venti si sono leggermente ridotti, passando da 259 km/h a 250 km/h, il che ha portato al passaggio da uragano di categoria 5 a uragano di categoria 4. I meteorologi sostengono che potrebbe diminuire fino alla categoria 3 nel pomeriggio di oggi, per diventare di categoria 2 domani, con venti fino a 177 km/h e il centro a sud della capitale Honolulu. Le minacce che Lane porta sulle isole hawaiane sono venti devastanti, piogge intense e prolungate e alluvioni lampo potenzialmente letali.

Le scuole resteranno chiuse almeno fino a lunedì 27 e molti edifici scolastici sono utilizzati come rifugi d’emergenza. I dipendenti statali sono autorizzati ad astenersi dal lavoro, a meno che non si tratti di ruoli essenziali. Tom Travis, amministratore dell’Agenzia per la Gestione delle Emergenze, ha dichiarato che nello stato insulare non c’è abbastanza spazio per i rifugi. Ha invitato coloro che non si trovano nelle zone soggette ad allagamenti di restare a casa. Molti, invece, vivono vicino alle spiagge o ai corsi d’acqua che potrebbero esondare, quindi le autorità stanno lavorando per trovare un rifugio alla consistente popolazione di senzatetto. La Marina statunitense sta allontanando navi e sottomarini dalle Hawaii, che saranno pronti ad intervenire in caso di necessità. Tutti i velivoli della Marina saranno tenuti negli hangar o spostati in altri aeroporti per evitare la tempesta.

Il Pacifico centrale ha pochi uragani rispetto ad altre aree, con solo 4/5 tempeste a cui viene assegnato un nome in un anno. E le Hawaii raramente vengono colpite. A differenza della Florida o del Texas, dove i residenti possono fuggire in auto a centinaia di chilometri di distanza per mettersi in salvo, alle Hawaii i residenti sono confinati nelle isole. L’unica cosa che possono fare è assicurarsi di abbastanza rifornimenti per superare i prolungati blackout e altre potenziali emergenze. Infatti, gli scaffali dei negozi sono già stati svuotati e tra i beni più venduti ci sono stati i fogli di compensato, che i residenti intendono usare per sigillare finestre e pompe del gas. Vivere su un’isola implica anche la possibilità di non riuscire a consegnare i beni essenziali nel caso in cui Lane imponesse la chiusura dei porti. Fortunatamente, l’Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze ha scorte di cibo, acqua e rifornimenti portati nell’area a causa dell’uragano Hector, che ha sfiorato le isole hawaiane oltre una settimana fa.