Ambiente, emissioni di gas serra: la California lancerà un satellite per trovarle

“Lanceremo il nostro satellite per capire dov’è l’inquinamento e come farlo finire“: lo ha dichiarato il governatore della California, Jerry Brown, al Global Climate Action di San Francisco, evento internazionale sul clima.

Lo Stato della California lavorerà a fianco della società Planet Labs allo scopo di lanciare un satellite in grado di individuare le emissioni climalteranti: alla guida del progetto vi sarà l’Air Resources Board (Consiglio delle risorse dell’aria).