Benevento: rinvenuti ordigni bellici, famiglia evacuata

A Benevento, nel pomeriggio di ieri sono stati rinvenuti ordigni bellici, da un agricoltore che arava il suo terreno in contrada Cardilli: si tratta di due proiettili d’artiglieria a punta detonante integri risalenti alla II guerra mondiale.

In via precauzionale è stata evacuata un abitazione con un nucleo familiare di 3 persone vicino all’area interessata dal ritrovamento, transennata e vigilata da carabinieri e polizia tutta la notte.

La prefettura ha avviato le pratiche per l’intervento degli artificieri dei militari dell’Arma e le operazioni di bonifica sono iniziate nella tarda mattinata di oggi.