Clima, Rise for climate: scatta la mobilitazione globale

Gli ambientalisti manifestano oggi per chiedere ai governi di agire contro i cambiamenti climatici, mentre a Bangkok sono in corso i negoziati di preparazione per la COP24 di dicembre in Polonia. Le proteste si svolgono in Asia, in Europa, negli Stati Uniti: il movimento “Rise for climate” è organizzato in un centinaio di Paesi ed il “clou” è previsto dal 12 settembre a San Francisco, un evento organizzato dal governatore della California in risposta alla politica anti-ambientale Trump.

Oggi a Bangkok numerosi manifestanti si sono riuniti davanti alla sede regionale delle Nazioni Unite che ospita fino a domani i negoziati di preparazione del prossimo vertice sul clima.