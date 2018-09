In Lombardia “Fattorie aperte”: formaggio e pane fatto in casa, tante iniziative

Tante le iniziative proposte oggi dalle oltre quaranta aziende agricole che aderiscono a “Fattorie aperte“, l’open day delle fattorie didattiche organizzato da Terranostra Lombardia, l’associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio promossa da Coldiretti.

Le aziende partecipanti propongono attività di gruppo rivolte non solo ai più piccoli ma anche agli adulti.

“Abbiamo pensato a tanti laboratori per tutti i gusti – spiega in una nota Barbara Grazia di Cascina Castellazzo a Basiano, in provincia di Milano -. C’è quello che insegna a preparare il formaggio e quello per realizzare fiori di feltro, ma abbiamo anche il laboratorio sensoriale per riconoscere i profumi delle erbe aromatiche. Ci sono poi le attività con gli animali come gli asini ai quali dedichiamo un vero e proprio ‘grooming’ cioè sedute di coccole e pettinatura”.

Marcella Canegallo della fattoria Cella di Montalto a Montalto Pavese (Pavia) racconta: “Noi prima dimostriamo come preparare pane e focaccia usando farine e lieviti antichi; poi, con ingredienti più abituali, anche adulti e bambini sono invitati a prepararsi i loro panini. Mentre le michette cuociono, si raccolgono le noci nel bosco. Così ciascuno può portarsi via il suo ‘pane e nus’ da mangiare a casa”.

Francesca Plebani de La Fiorita di Ome (Brescia) dichiara: “Qui i bambini sperimentano la pigiatura dell’uva con i piedi. Non potevamo non celebrare la tradizione di un territorio come la Franciacorta. Ma ci sono anche attività con gli animali e il laboratorio delle aromatiche: ognuno se ne va con il suo vasetto di erbe”.