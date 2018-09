Genova: al 58° Salone Nautico la presentazione dei risultati della campagna “Operazione Delphis 2018”

Saranno presentati al 58° Salone Nautico di Genova i risultati della campagna di sensibilizzazione e di avvistamenti Operazione Delphis 2018, il tradizionale appuntamento di citizen science per i diportisti di tutto il Mediterraneo.

Grazie all’aiuto di marinai e diportisti che partecipano attivamente all’azione ecologica, l’operazione Delphis realizza ogni anno una foto panoramica istantanea della presenza di cetacei e dello stato dell’ambiente marino, fornendo informazioni preziose per la comunità scientifica.

L’edizione di quest’anno è stata caratterizzata da numerose osservazioni di tutte le specie di cetacei comuni in Mediterraneo, con un record di avvistamenti di balenottere comuni. I risultati della manifestazione nautica internazionale saranno commentati da biologi marini, che risponderanno alle domande dei giornalisti, per cercare di comprendere le ragioni di questa eccezionale ondata di avvistamenti.

L’operazione Delphis 2018 è stata organizzata dall’associazione Battibaleno con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana

In collaborazione con: Accordo Pelagos, Acri-He, FISPMED Mediterranean Network, Fondazione Acquario di Genova, Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, Lega Navale Italiana-Sezione di Venezia, Associazione Nautica Marco Polo, Costa Edutainment-Acquario di Genova, Progetto Delfini Metropolitani, Rimmo, Université Internationale de la Mer

Grazie al generoso contributo di: ABB, Atel-Antennas, Costa Edutainment, Edinet, Ferfrigor, Posidonia, Sironi batterie, Start Promotion.