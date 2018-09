Genova, Toti: “Oggi il piano demolizione del ponte da Autostrade, lo invieremo al governo”

“Il decreto Genova è stato oggetto di una lunga riunione con il governo, certo è che ognuno mantiene le sue perplessità: noi siamo stati chiarissimi, abbiamo detto che per Genova la priorità è costruire il ponte. Ogni altro obiettivo viene dopo la ricostruzione del ponte. Come Regione Liguria ho chiesto ad Autostrade un piano di demolizione del ponte e oggi Società Autostrade ci presenterà il piano che noi manderemo al commissario di governo, a Palazzo Chigi e al ministero delle Infrastrutture. Ma i tempi devono essere inferiori a quelli che si preventivano“: lo ha dichiarato Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria, in occasione dell’inaugurazione del 58° Salone nautico di Genova.