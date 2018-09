Notte Europea dei Ricercatori al Museo Explora: “Io non spreco” per scoprire come ridurre gli sprechi alimentari

Al Museo Explora Io non spreco, per scoprire come ridurre lo spreco alimentare, evento promosso in occasione della 13ª edizione della Notte Europea dei Ricercatori, organizzata da Frascati Scienza, dedicata al progetto BE a citizEn Scientist: la scienza è partecipata (BEES).

Ingresso gratuito al Museo alle 19.30 e alle 21.15, con laboratori su prenotazione e attività a fruizione libera: Io non spreco intende sensibilizzare bambini e famiglie sul tema dello spreco alimentare grazie al coinvolgimento di Ricercatori e Scienziati in attività e laboratori creati su misura per le diverse fasce d’età.

Insieme al CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria e al CAR SpA, Centro Agroalimentare Roma, l’evento Io non spreco vuole evidenziare il forte legame tra ambiente e cibo diventando protagonisti del risparmio alimentare grazie a Scienza, Ricerca e Tecnologia.

“Il Museo dei Bambini partecipa ogni anno alla Notte Europea dei Ricercatori e l’evento riscuote sempre un gran successo; con l’apertura straordinaria serale e i laboratori proposti cerchiamo di offrire al nostro pubblico, rappresentato principalmente da bambini e famiglie, un’occasione per sentirsi cittadini responsabili affinché migliori il futuro di tutta la comunità. La grande sfida di quest’anno è avvicinare il pubblico al tema dello spreco alimentare e far sperimentare tecniche di prevenzione e buone prassi sulla riduzione degli sprechi grazie ai ricercatori del CREA e all’intervento del CAR” afferma Patrizia Tomasich, Presidente del Museo Explora.

“Il Centro di ricerca CREA Alimenti e Nutrizione partecipa con i propri ricercatori e le proprie competenze scientifiche a questa iniziativa che offre una importante occasione di divulgazione della esperienza maturata con le attività dell’Osservatorio per lo spreco alimentare. L’Osservatorio, promosso e finanziato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, sta contribuendo alla diffusione delle tematiche emerse in EXPO per mettere a disposizione di tutti informazioni e dati che consentano di ottimizzare il consumo degli alimenti, con una attenzione particolare alla gestione efficace ed efficiente degli scarti alimentari nell’ottica dell’economia circolare, in linea con le disposizioni nazionali in merito, con particolare riferimento alla Legge Gadda” afferma Elisabetta Lupotto direttore del Centro di ricerca CREA Alimenti e Nutrizione.

Fabio Massimo Pallottini, direttore generale Centro Agroalimentare di Roma: “Come CAR siamo impegnati da tempo non soltanto nel trasformare le eccedenze alimentari in risorse, facendo così in modo che non vadano sprecate, ma anche in un percorso di sensibilizzazione culturale che non può che partire dai bambini. Ci sentiamo investiti in questo senso da una responsabilità educativa che portiamo avanti in diversi modi, grazie alla collaborazione con realtà importanti come Explora e anche grazie ai nostri imprenditori che rispetto a questi temi dimostrano sempre un grande cuore e ci facilitano il lavoro”.