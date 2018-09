Salone Nautico di Genova: presentata la “Ice Rib Challenge”, da Palermo a New York su un gommone di 12 metri

“Ice Rib Challenge”: è la nuova impresa/avventura di Sergio Davì, protagonista di numerosi raid a bordo di gommoni, come la traversata dell’Atlantico effettuata lo scorso anno partendo dalla Sicilia e arrivando a Recife, in Brasile. Davì, che ha presentato la sua Ice Rib Challenge al Salone Nautico nello stand di Suzuki, ha parlato di un’avventura estrema: “Per i mari che attraversa e per le condizioni meteo davvero estreme”.

Davì compirà la sua nuova avventura a bordo di un gommone della Nuova Jolly, un Prince 38CC di 11,30 metri strettamente di serie così come sono strettamente di serie i due Suzuki SF350A, che già nelle prime prove hanno dimostrato tutta la loro affidabilità legata a consumi ridotti. “L’idea – ha spiegato Davì – è venuta da un suggerimento di Pierpaolo Bellina, direttore della rivista Il Gommone. Sarà un viaggio che affronterò da solo, salvo alcune brevissime tappe in cui sarò assieme ad alcuni amici che mi hanno aiutato a preparare Ice Rib Challenge”.

Per andare dalla Sicilia agli USA (“Il progetto è di arrivare a New York”) Sergio Davì compirà una serie di tappe. Le principali alle Baleari, Spagna, Gran Bretagna, Isole Faroer, Islanda, Groenlandia, Canada e quindi gli States. Partenza prevista giungo 2019. Sarà possibile seguire Ice Rib Challenge attraverso la pagina Facebook di Sergio Davì e anche mediante una app che sarà presto resa disponibile agli appassionati.