Salute: quasi un milione e mezzo di italiani hanno provato lo Shiatsu

Quasi un milione e mezzo di italiano ha provato lo Shiatsu e circa 600 mila ne fanno uso abitualmente: lo ha reso noto la FISieo (Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori), in vista della Settimana dello Shiatsu, in programma in tutta Italia fra il 18 e il 25 settembre. “Sette anni in una settimana” è il tema della settima edizione di un’iniziativa, ormai diventata un appuntamento fisso sia per chi ama questa antica ‘arte per la salute’ sia per chi vuole avvicinarsi per sperimentarla e capirla. “Quest’anno – spiega Nadia Simonato, responsabile della Settimana – partendo dall’esperienza maturata in questi sette anni, andremo a creare una serie di eventi locali dedicati a tutti coloro che vogliono rivisitare e conoscere gratuitamente la nostra disciplina, attraverso operatori e scuole di cui possiamo garantire un alto (e verificato) standard di qualità“.

Lo Shiatsu può dare un importante contributo anche all’educazione alla salute perché è in grado di stimolare un riequilibrio che interessa sia il corpo fisico sia gli aspetti psichici ed emozionali. Favorisce un nuovo atteggiamento mentale e uno stile di vita “capace di preservare e stimolare un nutrimento profondo dell’essere umano, e un’armonica relazione con l’ambiente circostante“, evidenzia FISieo.