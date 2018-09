La Staffetta del Respiro: alla Salomon Running Milano 2018 si accende l’attenzione sulla Fibrosi Polmonare Idiopatica

Voci Sott’Acqua, progetto di sensibilizzazione sulla Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) patologia polmonare rara, partecipa il 23 settembre alla Salomon Running Milano con la Staffetta del Respiro, un’iniziativa organizzata da Reverb per dare visibilità all’IPF e voce ai pazienti.

Dal 15 al 23 settembre, in tutto il mondo, si parla di IPF grazie all’IPF World Week e sono tante le iniziative organizzate in Italia per far conoscere questa patologia. La Staffetta del Respiro dà il proprio contributo grazie alla partnership con la Salomon Running Milano e alla sensibilità del mondo dello sport.

Nel corso dell’estate sono stati raccolti i messaggi di pazienti e famigliari che saranno stampati sulle maglie degli atleti e simbolicamente portati durante l’urban trail. Inoltre, grazie alla collaborazione degli sportivi, alcuni pensieri verranno enunciati all’arrivo e ripresi per costruire un video racconto che darà ancora più voce e visibilità ai pazienti.

La giornata sarà anche un’occasione importante per fare prevenzione, allo stand della Staffetta del Respiro sarà presente il personale medico delle U.O. di pneumologia degli Ospedali San Giuseppe di Milano e San Gerardo di Monza disponibile per informazioni e consulenze, oltre al materiale informativo sulla patologia e sul progetto.

Le persone che soffrono di questa patologia purtroppo hanno poca visibilità e poche possibilità di far sentire la propria voce, trovandosi spesso sole e isolate. La Staffetta del Respiro è una grande opportunità per ridare voce a queste persone: desideri, sogni, messaggi per amici e parenti, pensieri per i pazienti, incoraggiamenti e consigli, per una giornata di gioia, vissuta insieme mantenendo l’attenzione sulla Fibrosi Polmonare Idiopatica.

Con l’hashtag #RiprendoFiato sul sito internet e sui canali social di Voci Sott’Acqua è possibile seguire la campagna di comunicazione che porterà alla manifestazione del 23 settembre.

La patologia

La Fibrosi Polmonare Idiopatica è una malattia rara caratterizzata dalla deposizione di tessuto cicatriziale nei polmoni che sostituisce quello sano degli alveoli, il sangue non riesce più ad ossigenarsi causando un’insufficienza respiratoria.

Il tessuto cicatriziale è permanente e pressoché inarrestabile, la malattia è incurabile e irreversibile.

L’IPF colpisce principalmente gli uomini tra i 50 e i 70 anni ed è la malattia respiratoria rara polmonare più frequente: circa 3 milioni di persone nel mondo ne soffrono, in Italia i malati sono circa 15.000.

Le cause sono ancora sconosciute, sebbene siano stati individuati alcuni fattori che possono influenzare il presentarsi della malattia, come il fumo di sigaretta. La diagnosi precoce è fondamentale per poter intervenire efficacemente.

Il progetto Voci Sott’Acqua

Progetto di comunicazione su scala nazionale che ha la finalità di sensibilizzare sulla Fibrosi Polmonare Idiopatica attraverso la produzione di contenuti artistici specifici, ideato e realizzato da Reverb con il contributo non condizionato di Boehringer Ingelheim.