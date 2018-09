Terremoto Centro Italia, comitato: ricostruire la Basilica di Norcia “com’era”

Ricostruire “dov’era e com’era” la Basilica di San Benedetto a Norcia, distrutta dal terremoto in Centro Italia: lo chiede un comitato di cittadini che ha elaborato il testo di una lettera aperta che intende proporre alla sottoscrizione pubblica, successivamente da indirizzare alla Commissione di indirizzo preposta alla ricostruzione della Basilica.

I componenti del comitato sottolineano che la lettera si rivolge in particolare al professore Paolucci, presidente della Commissione.

“La Basilica aveva una forma semplice alla quale siamo legati; rigorosa, molto spirituale, splendidamente integrata nel mirabile contesto della nostra piazza. Il nostro desiderio, come quello di tantissimi nursini per nascita o per adozione, e’ quello di rivederla com’era e dov’era. Nella lettera chiediamo pertanto di non modificare la forma antica di questo importante simbolo culturale e identitario, mondiale e cittadino, senz’altro consapevoli delle problematiche di tipo antisismico che dovranno essere severamente considerate unitamente a quelle di carattere estetico che ci sono altrettanto care“, spiegano i componenti del comitato.