Vasto incendio nella notte a Calci nel Pisano: si valuta l’evacuazione di alcune case

Un vasto incendio di bosco sta minacciando alcune abitazioni a Calci, nel Pisano. Sul posto stanno operando numerosi vigili del fuoco inviati anche dai comandi delle province limitrofe. Le fiamme sono state avvistate intorno alle 22 sul monte Serra e il fronte di fuoco e’ alimentato dalle raffiche di vento che soffiano sulla zona. Per precauzione e’ stato predisposto un punto di riunione per la popolazione al campo sportivo di Calci e si sta valutando la possibilita’ di evacuare e offrire assistenza alle persone che abitano nelle case piu’ vicine all’incendio. Il rogo si e’ sviluppato piu’ o meno nella stessa zona in cui una settimana fa era stato appiccato un altro incendio boschivo non distante dal luogo dove si trovano le antenne di numerose emittenti radiofoniche e televisive.