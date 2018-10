un aereo partito da Cefalonia (Grecia) e diretto a Londra (Inghilterra) ieri pomeriggio è stato costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Milano Malpensa a causa di fumo in cabina.

Per cause ancora in corso di accertamento, il fumo si sarebbe sprigionato nella cabina di pilotaggio, motivo per cui i piloti hanno chiesto autorizzazione per un atterraggio di emergenza nello scalo internazionale. Non si segnalano feriti o ulteriori disagi.