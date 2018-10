“Le alluvioni e le avversità del tempo atmosferico nel Salento leccese”: un lungo itinerario nel saggio del geologo Francesco Forte

Percorrere un lungo itinerario nella storia delle alluvioni accadute nel Salento leccese dal 1968 al 2012 e questo sebbene questo territorio sia privo di importanti corsi d’acqua, questo l’obiettivo del saggio “Le alluvioni e le avversità del tempo atmosferico nel Salento leccese” di Francesco Forte, geologo e dottore di ricerca in Geomorfologia e Dinamica ambientale, in presentazione, presso la Galleria “Francesca Capece” a Maglie (Le), venerdì 19 ottobre 2018.

L’evento, organizzato dall’Ordine dei geologi (Org) della Puglia, dalla Fondazione “Francesca Capece” e con il patrocinio del Comune di Maglie, prevede, oltre alla presenza dell’autore del saggio, i saluti delle autorità, dott. Ernesto Toma – Sindaco del Comune di Maglie, dott.ssa Deborah Fusetti – Assessore alla cultura del comune di Maglie, prof. Rossano Rizzo – Presidente della Fondazione “Francesca Capece” e le introduzioni ai lavori a cura del dott. geologo Salvatore Valletta, Presidente dell’Org della Puglia e del prof. geologo Paolo Sansò, dell’Università del Salento.

Perché quelli che in passato venivano considerati “Atti di Dio” che incombevano senza alcun sospetto sulla popolazione il cui unico, immediato, interesse era quello di rispondere all’emergenza e al soccorso e questo soprattutto a causa dell’assenza di Istituzioni in grado di emanare tempestivamente messaggi di allerta e organizzare preventivamente un sia pur minimo sistema di difesa oggi ha un nome e cognome ben definito e conosciuto. Parliamo di eventi alluvionali verso i quali la collettività si muove bisognosa di comprendere le cause, naturali e antropiche, e le modalità di difesa da esse, nonché di prevederne gli scenari avendo come obiettivo quello di anticipare e mitigare i loro disastrosi effetti.

Un caso di studio, supplemento al periodico dell’Org della Puglia “Geologi e Territorio”, sulla valutazione del rischio di alluvioni nel graben geomorfologico della città di Maglie mediante GIS e telerilevamento (secondo la DIRETTIVA 2007/60/CE e il D.LGS. 49/2010 di attuazione) rivolto a tutti i cittadini e finalizzato alla divulgazione della cultura di questo tipo di georischio. Un’opera che intende fornire un pratico contributo alla conoscenza dei reali aspetti di queste calamità naturali, sempre più frequenti, e su come proteggersi da esse e questo attraverso, per esempio, la valutazione della quantità di pioggia che genera situazioni di criticità sul territorio, una dettagliata analisi sulla pericolosità e sul rischio di alluvioni, la compilazione di un inventario degli eventi alluvionali accaduti nei comuni del Salento leccese, la descrizione di alcune possibili soluzioni per prevenire e mitigare il rischio di alluvioni, l’individuazione e la mappatura degli elementi esposti, la mappatura del danno potenziale dei singoli elementi o gruppi di elementi, l’analisi e la mappatura del rischio, la stima del numero di abitanti potenzialmente esposti ai livelli più alti di rischio, le principali norme legislative.