Maltempo Abruzzo: criticità a Montesilvano, il Comune attiva Coc

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che nella giornata di oggi, lunedì 22 ottobre, è prevista criticità moderata/allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato. Per questa ragione il Comune di Montesilvano ha attivato il Coc, centro operativo comunale per la gestione dell’emergenza maltempo. Resta chiusa la riviera nel tratto compreso tra via Marinelli e viale Europa. Al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile con le pompe idrovore lungo via Piemonte, viale Abruzzo e via Liguria. Chiusi al traffico il sottopasso di viale Europa e quello di via Aldo Moro.