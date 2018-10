Maltempo, disastro Calabria: esondazioni e allagamenti, gente in fuga sui tetti delle case

Nelle scorse ore una forte ondata di maltempo ha investito la Calabria: i Vigili del fuoco, dal pomeriggio di ieri, sono impegnati in numerosi interventi di soccorso.

Tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, si registrano gravi danni e disagi nelle zone delle Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, Cortale, Maida, Chiaravalle Centrale, San Pietro a Maida, Simbario.

Particolarmente colpita dalle condizioni meteo avverse la piana di Gioia Tauro e Siderno nella provincia di Reggio Calabria.

Forti temporali si sono registrati anche nel Crotonese, in particolar modo nelle zone tra i comuni di Strongoli e Cirò Marina.

Nel Catanzarese, a Lamezia Terme le precipitazioni ed il forte vento hanno avuto gravi effetti.

Numerosissime le richieste di soccorso pervenute alle sale operative dei vigili del fuoco dei cinque comandi della regione.

Numerose le squadre di pompieri impegnate nel comprensorio lametino dove si è verificata, tra l’altro, l’esondazione del torrente Cantagalli: in alcuni quartieri gli abitanti si sono recati nei piani superiori degli stabili in quanto l’acqua ha raggiunto livelli di altezza tali da mettere a rischio l’incolumità delle vite umane. In queste ore le strade completamente allagate da diversi centimetri di acqua rendono impossibile il transito dei veicoli e dei mezzi di soccorso per cui si è reso necessario intervenire con personale specialista SAF Fluviale che ha raggiunto i malcapitati con utilizzo di gommoni.

Abitanti dei comuni di Maida, San Pietro a Maida, Curinga e Cortale, che non hanno potuto raggiungere le proprie abitazioni, sono stati ospitati all’interno dei locali del centro commerciale Due Mari. Automobili sono rimaste rimaste bloccate anche sull’autostrada A2 del Mediterraneo. Nel Comune di San Vito sullo Ionio si è verificata l’esondazione del torrente Scorsone. Si registrano frane lungo le Strade Provinciali e disagi alla popolazione.

Sulla strada provinciale Oppido-Ferrandino, nel Reggino, sono state soccorse dalle squadre dei vigili 10 vetture che erano state invase d’ acqua con persone bloccate all’interno, tra le quali una donna in gravidanza e bambini.

Il volo Lamezia Terme-Linate di questa mattina è stato cancellato a causa delle condizioni mete avverse: il velivolo avrebbe dovuto fare ritorno dallo scalo calabrese a quello milanese, e non era atterrato ieri sera sempre per il maltempo. I voli sono ripresi regolarmente alle 06:30.