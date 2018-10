Maltempo in Sicilia, nuovo violento nubifragio nel cuore dell’isola: fiume di fango sulla statale 417 Catania-Gela, detriti sulle auto [LIVE]

Il maltempo torna a colpire le zone interne della Sicilia, in Provincia di Catania, già flagellate da una pesantissima alluvione nei giorni scorsi. Oggi pomeriggio un violento temporale ha colpito la zona di Mineo, Palagonia e Scordia provocando un’ondata di acqua e fango sulla strada statale 417 “di Caltagirone” Catania-Gela, dove i detriti hanno colpito le macchine in transito. Le vetture sono ferme sulla carreggiata. Il traffico e’ bloccato in un tratto lungo oltre 3 chilometri. Sul posto stanno intervenendo vigili del fuoco, personale dell’Anas e della polizia stradale. Chiuso al traffico anche un tratto della strada statale 194 “Ragusana”, nel territorio comunale di Catania, tra il km 0,300 ed il km 0,900; anche in questo caso Anas è al lavoro per il ripristino della transitabilità.

La bomba d’acqua che si e’ abbattuta si e’ verificata tra le 14 e le 15. Diversi gli automobilisti rimasti in panne a causa dell’acqua. I Vigili del fuoco hanno inviato sul posto i sommozzatori per recuperare alcune persone rimaste con le auto in panne. A causa della impraticabilita’ di alcune strade e’ stata sollecitata la chiusura di alcuni svincoli della strada statale 417 Catania-Gela all’altezza degli svincoli per Raddusa con la ss 108 e di Ramacca e Palagonia sulla sp 25. Al momento quelle strade non sono praticabili.

“Seguo con apprensione gli sviluppi dell’emergenza Maltempo che ha colpito la Sicilia. Un ringraziamento alla @guardiacostiera, da subito al lavoro per garantire i soccorsi. Un abbraccio a tutta l’isola” ha commentato su Twitter il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli.

Il maltempo di queste ore in Sicilia è provocato da temporali pomeridiani a sviluppo termo-convettivo, fenomeni tipicamente estivi (non a caso nelle zone interne più colpite da questi temporali, in mattinata la temperatura massima aveva raggiunto i +26°C). Nelle prossime ore, invece, arriverà un brusco peggioramento autunnale che porterà in Sicilia forti venti settentrionali e piogge intense soprattutto nel versante tirrenico, tra palermitano e messinese. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: