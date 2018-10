Mareggiata Rapallo, Berlusconi ancora isolato a Portofino con Silvia Toffanin: sono bloccati da ieri nel castello Bonomi-Bolchini

Pier Silvio Berlusconi resta per ora all’interno del castello Bonomi-Bolchini con la compagna Silvia Toffanin, i due figli e il personale di servizio, in attesa di una soluzione per lasciare la zona, probabilmente via mare per raggiungere Rapallo, non appena le condizioni lo permetteranno. Il problema resta la strada provinciale crollata e inutilizzabile anche per altre centinaia di persone della zona, ma non vi e’ alcuna tensione o preoccupazione. E’ quanto si apprende da fonti Mediaset che ricordano come l’amministratore delegato del gruppo – che spesso passa i fine settimana nella grande villa sul mare – avesse in programma di rientrare a Milano lunedi’ mattina, ma ha rinviato per le previsioni del nubifragio in arrivo.