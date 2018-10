Salute: 9 italiani su 10 stressati, la metà sottovaluta sintomi e danni

Ben 9 connazionali su 10 sono stressati e la metà sottovaluta i sintomi o non se ne preoccupa, ignorando danni e conseguenze causati dallo stress: dolori muscolari, emicrania, herpes labiale, ma anche tachicardia, problemi gastrointestinali, insonnia e depressione che logorano la vita quotidiana. Il dato emerge da un sondaggio Eurodap-Associazione europea disturbi da attacchi di panico, condotto su 1.000 persone.

In occasione della Giornata mondiale della Salute mentale, che si celebra domani 10 ottobre, Bioequilibrium ha deciso di promuovere un ‘Open day’ che durerà l’intera settimana, dedicato a tutti coloro che si sentono preda di un livello di stress eccessivo. Dal 9 al 12 ottobre fisioterapisti, psicologi, nutrizionisti ed esperti di medicina estetica offriranno (su appuntamento) consulenze sullo stress e l’importanza del benessere.

“Lo stress è la reazione dell’organismo di fronte a uno stimolo minaccioso – spiega la psicoterapeuta Paola Vinciguerra, direttore scientifico di Bioequilibrium e presidente di Eurodap – Quando però la causa non si riesce a risolvere nell’immediato, le sostanze prodotte dalle ghiandole surrenali rimangono in circolo, inutilizzate, logorando l’organismo. Ciò avviene, in particolare, quando la tensione non nasce da reali o immediate situazioni di pericolo. Sono fonti di stress cambiamenti importanti della propria vita come il lutto, i piccoli e grandi ostacoli quotidiani, la precarietà lavorativa, che costringono a vivere in tensione continua“.

“Ci sono disturbi che compaiono rapidamente, come tensione nervosa, tachicardia, fame d’aria, dolori muscolari generalizzati – prosegue l’esperta – Si indeboliscono anche le difese dell’organismo e questo favorisce l’herpes labiale. Attraverso il sistema nervoso lo stress colpisce poi tutto il corpo, l’apparato gastrointestinale e la qualità del riposo. Nel tempo il cortisolo facilita la comparsa di diabete e si va incontro al rischio di sviluppare ipertensione arteriosa, depressione e problemi sessuali. Spesso, inoltre, il cibo diventa valvola di sfogo e questo può facilitare la comparsa di obesità“.

Come allontanare quindi lo stress? “Respirare con il diaframma aumenta l’ossigenazione e distende la gabbia toracica, contrastando la postura contratta da stress – spiega la psicologa Eleonora Iacobelli, vicepresidente Eurodap e responsabile trainer del centro Bioequilibrium – E’ importante poi vivere ‘slow’, riattivando i circuiti dei sensi: fare una cosa alla volta e non in maniera meccanica, ma prestando attenzione agli stimoli sensoriali esterni. Infine occorre fare attività fisica regolare: andare al lavoro a piedi o in bicicletta è un buon inizio, percepire il nostro corpo attivo ci fa sentire liberi, determinati, combattivi. Lo sport inoltre aiuta a scaricare le tensioni e libera endorfine, le sostanze del buon umore che alzano i livelli di energia dell’organismo“.