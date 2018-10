TV, Rai3: “Passato e Presente” riparte dalla Grande Guerra

Una settimana nella Grande Guerra, alla vigilia del centesimo anniversario della vittoria: cinque appuntamenti con i quali riparte il racconto storico di Paolo Mieli nella nuova stagione di “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda dal lunedì al venerdì alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. Al centro del primo appuntamento, lunedì 29 ottobre, due personaggi chiave per le sorti del primo conflitto, che Mieli analizza con il professor Marco Mondini: Vittorio Emanuele III, il re soldato, e il generale Armando Diaz, il duca della vittoria, chiamato dal sovrano l’8 novembre 1917 a sostituire il generale Luigi Cadorna come Capo di Stato Maggiore dell’esercito italiano dopo Caporetto. Nel momento peggiore del conflitto, in un clima di sfiducia e di diffidenza da parte degli alleati sulla determinazione dell’Italia a resistere e a riscattarsi dalla terribile sconfitta, il re soldato e il generale Diaz sapranno riportare l’esercito italiano sulla strada giusta, fino alla liberazione di Trento e Trieste e alla conclusione vittoriosa del conflitto.

Nei giorni successivi, poi, Paolo Mieli e “Passato e Presente” racconteranno l’odissea dei prigionieri con il professor Alessandro Barbero; la liberazione di Trento e Trieste con il professor Antonio Gibelli; le vicende dei mutilati di guerra con la professoressa Barbara Bracco; e il mito del combattente con il professor Giovanni Sabbatucci.