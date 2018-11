L’aspettativa di vita in calo negli USA: aumentano overdose e suicidi

Secondo un rapporto governativo, l’aspettativa di vita negli Stati Uniti è in calo, è continuano ad aumentare le morti per overdose (70mila nel 2017) ed i suicidi.

Il tasso di overdose è aumentato del 9,6% rispetto al 2016, mentre i suicidi del 3,7%, secondo lo US Centers for Disease Control and Prevention’s National Center for Health Statistics (NCHS).

La durata media della vita negli USA è scesa a 78,6 anni, una diminuzione di 0,1 rispetto al 2016. Nel complesso, le statistiche mostrano una “tendenza al ribasso nell’aspettativa di vita dal 2014“.