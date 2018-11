Il maltempo non dà tregua alla Liguria: cede la piazzetta a Portofino, allagamenti a Rapallo

Il maltempo non dà tregua alla Liguria: a Portofino si è verificato un cedimento nella piazzetta, a causa delle precipitazioni delle scorse ore. Le piogge hanno fatto gonfiare il Rio Fondaco che corre sotto il selciato a ciottoli della piazza e poi raggiunge il mare. L’area è stata interdetta.

“Durante la notte i temporali hanno gonfiato i torrenti tanto da alzare il livello del Rio Fondaco fino a sfondare la pavimentazione della piazzetta”, ha spiegato il sindaco di Portofino, Matteo Viacava. Un grosso buco si è formato in piazza Martiri dell’Olivetta e in via Roma.

Il borgo è isolato (e raggiungibile solo dal mare) dal 29 ottobre, quando la mareggiata ha distrutto la strada che unisce Portofino a Santa Margherita Ligure.

Sempre nel Genovese, a Rapallo, si sono registrati vasti allagamenti: secondo il sindaco Carlo Bagnasco a causarli sarebbero stati gli yacht che la mareggiata del 29 ottobre ha portato anche alle foci dei torrenti ostruendoli. Molti i negozi danneggiati.

“E’ stata in parte ripristinata la circolazione ferroviaria nel levante ligure andata in tilt nelle prime ore della mattina a causa della caduta di un muro di contenimento della strada soprastante alla linea ferroviaria nella stazione di Santa Margherita. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma le forti piogge e il maltempo degli ultimi giorni hanno messo a dura prova il nostro territorio dal punto di vista idrogeologico. Al momento i treni procedono su un unico binario invece di due, a causa dei lavori necessari per la messa in sicurezza”, ha spiegato l’assessore ai Trasporti di Regione Liguria, Gianni Berrino, in riferimento allo scivolamento al di fuori dei binari di un carrello di un treno vicino stazione del levante ligure che negli ultimi giorni è stata bersagliata dal maltempo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

