Parma: conclusa operazione di bonifica di ordigno bellico a Noceto

Terminate le operazioni di rimozione, brillamento e messa in sicurezza dell’ordigno bellico risalente alla II Guerra Mondiale (una bomba da 500 libbre di fabbricazione statunitense) rinvenuta a Noceto (Parma).

A partire dalle 7 si è proceduto all’evacuazione totale della popolazione residente nel raggio di 1.300 metri, circa 250 persone. Il “despolettamento” dell’ordigno si è concluso alle 10:25: in seguito è stato trasferito presso la cava Laterlite di Solignano per il brillamento.

A Noceto alle 12 sono rimossi i blocchi stradali e la popolazione evacuata ha potuto fare rientro nelle case. Il brillamento dell’ordigno è stato completato alle 13:15.