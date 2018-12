Animali, Brambilla: “A Natale adottate un cane, non compratelo”

“Non andate a comprare un cucciolo, perché l’amore non si compra. Andate nel canile o nel gattile più vicino e lì troverete il compagno della vostra vita”: è l’appello lanciato in occasione delle Festività natalizie dall’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente. “Non guardate solo quello più bello o quello più giovane, che vi viene incontro. Ma cercate, gabbia dopo gabbia, quello che ha gli occhietti più tristi, che sta in un angolo, quello che da tanto tempo è dietro le sbarre ed è rassegnato e pensa che nessuno lo porterà mai a casa. Fategli questo regalo, dategli una nuova opportunità: vi ricompenserà con l’amore più grande che ci sia“.