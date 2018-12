Animali, WWF: rarissima gru ferita a fucilate nella pianura bresciana

Una rarissima gru è stata recuperata, ferita da una fucilata, nel Comune di Dello, nella bassa pianura bresciana: lo rende noto il WWF, secondo cui l’esemplare, alto circa un metro e 20 centimetri, con un’apertura alare di oltre 2 metri, che presentava evidenti macchie di sangue sul piumaggio, è stato visto da un cittadino che ha subito allertato il corpo di Polizia provinciale Nucleo Ittico Venatorio di Brescia: decine di cittadini e le Guardie Ecologiche Volontarie hanno per ore setacciato la campagna, nella nebbia, per recuperare l’animale.

“La gru presentava una vistosa ferita sul petto quando è stata trovata in un fosso, era accovacciata e sembrava uno straccio. Se non fosse stato per i tanti cittadini che si sono mobilitati, il raro volatile sarebbe probabilmente morto“, ha spiegato Emanuela Marzoli, Guardia Ecologica Volontaria Ente Provincia di Brescia.

La gru è stata successivamente consegnata dalla Guardie Venatorie WWF al C.R.A.S. WWF Valpredina, Cenate Sopra (BG), dove sottoponendola a radiografia si sono evidenziati 4 pallini di piombo del diametro di 3 mm.