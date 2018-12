India: riso contaminato da sostanza tossica, 11 morti in tempio indù

In India è stato servito del riso contaminato da una sostanza tossica nel corso di una cerimonia religiosa in un tempio indù di Mysore: il bilancio è di 11 morti.

Altre 93 persone sono state ricoverate in ospedale, 29 in gravi condizioni.

In corso le analisi per identificare la sostanza tossica responsabile degli avvelenamenti.