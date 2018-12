“La scienza e i suoi difensori hanno un solo conflitto: quello contro la squadra composta da ignoranti che in malafede mina la Salute pubblica. Le due stelle polari dell’@istsupsan sono solo l’evidenza scientifica e la Salute dei cittadini“: lo ha scritto su Twitter il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, in riferimento al servizio de “Le Iene” su presunti conflitti di interesse in materia di vaccini.