Belgio: crolla ponte nella periferia di Bruxelles

E’ crollato, alla periferia di Bruxelles, un ponte sul canale di Willebroeck, a Grimbergen: le cause sono ancora in corso di accertamento. La notizia è stata riportata dal quotidiano Het Nieuwsblad e confermata dalla polizia locale.

“Non ci sono stati feriti, ma il danno è stato ingente“, ha riferito la polizia. “Le conseguenze per la navigazione e il traffico stradale sono drammatiche“.

Nel crollo sarebbe rimasta coinvolta un’imbarcazione che stava attraversando il canale in quel momento: la barca è stata danneggiata, ma gli occupanti sono illesi.