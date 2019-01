Ebola: l’epidemia in Congo rischia di diffondersi ad altri Paesi

Secondo l’ultimo bollettino del Centro europeo per il controllo delle malattie il numero di casi e le aree dove si e’ diffuso il virus Ebola nella Repubblica democratica del Congo sono in aumento ed e’ improbabile che l’epidemia si riesca a controllare nell’immediato futuro: il rischio è che superi i confini, raggiungendo Uganda e Ruanda.

Da maggio fino al 10 novembre sono stati registrati 329 casi, di cui 205 hanno portato alla morte dei pazienti.

Si tratta della decima e piu’ vasta epidemia di Ebola riportata nel Paese e la seconda piu’ grande a livello globale. Le province colpite sono quelle del Nord Kivu e di Ituri.

Il pericolo che il virus arrivi in Europa e’ basso.