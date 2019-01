Ci siamo, arriva l’Eclissi della “Superluna di sangue”: ecco cosa succederà nella notte del 21 Gennaio 2019 [VIDEO]

Il 21 gennaio la luna sarà protagonista di una spettacolare eclissi lunare totale in cui si combineranno due eventi diversi: una Superluna e una Luna di sangue che hanno contribuito alla definizione di Superluna di sangue. Ma da dove derivano questi nomi e cosa si intende? Possiamo già dire che il termine Superluna è stato inventato da un astrologo mentre la definizione di Luna di sangue è diventata popolare solo di recente a causa di alcuni sostenitori di profezie. Ma prima di addentrarci in questo campo, ecco cosa succederà da un punto di vista scientifico nell’eclissi lunare totale che in Italia potremo osservare nelle prime ore del mattino del 21 gennaio.

Un’eclissi lunare totale si verifica quando la luna passa attraverso l’ombra creata dalla Terra, che si trova in mezzo a sole e luna: i 3 corpi sono perfettamente allineati. Ma la Terra in realtà non proietta un’ombra ben delineata. Esistono due componenti: l’ombra e la penombra. “La ragione per la quale ci sono queste due porzioni dell’ombra terrestre, ombra e penombra, è perché il sole non è un singolo e piccolo punto, ma ha grande disco”, ha spiegato Noah Petro, ricercatore del Goddard Space Flight Center della NASA. Quindi la penombra è più un’ombra parziale, causata dal fatto che una porzione del sole viene bloccata dalla Terra. Nella fase di penombra la luna non acquisirà ancora la sfumatura arancio-rossastra della cosiddetta Luna di sangue. “Solo quando attraverserà l’ombra della Terra diventerà rossa e questo perché è oscurata. Quindi avere una parte qualsiasi della luna illuminata dalla luce solare durante un’eclissi elimina il colore rosso che alla fine si vede quando è nella fase della totalità”, (che in Italia vedremo dalle 05:41 alle 06:43), ha aggiunto.

La particolare colorazione, che può variare dall’arancio al rosso, è dovuta alla Terra stessa. Quando la luce solare passa attraverso la nostra atmosfera, interagisce con particelle come la polvere, disperdendo alcuni colori. Nello specifico il blu, che ha una minore lunghezza d’onda. Il rosso e l’arancione, invece, con le loro lunghezze d’onda maggiori riusciranno a passare e a raggiungere la luna. Per comprendere meglio come questo avviene, basta pensare ai diversi tipi di luce che vediamo sulla Terra. Il cielo è blu durante il giorno perché quando la luce solare ci colpisce dall’alto, la luce blu viene dispersa verso di noi. “Al tramonto, la luce solare passerà attraverso una porzione più spessa dell’atmosfera terrestre e parte della luce blu verrà dispersa in altre direzioni”, ha aggiunto Petro. Ecco come si formano i magnifici colori rosso e arancione dei tramonti.

Lo stesso concetto vale per la Luna di sangue, definizione diffusasi solo recentemente. “Credo che il termine sia diventato popolare molto di recente, nell’ultimo decennio circa, grazie ad alcuni fanatici che continuano a proporre che sia la fine del mondo e che questa eclissi lunare sarà l’ultima. Il termine esiste da secoli, ma nei testi oscuri. Anche la Bibbia dice qualcosa su una Luna di sangue, ma rimane aperto all’interpretazione ciò che realmente significa”, ha dichiarato Fred Espenak, scienziato emerito del Goddard Space Flight Center della NASA. Potrebbe essere stata un’eclissi lunare, ma anche qualche altro fenomeno che ha fatto diventare la luna rossa, per esempio incendi boschivi o un’eruzione vulcanica che emette particelle nell’atmosfera.

La recente comparsa del termine probabilmente deriva dal libro Four Blood Moons: Something Is About to Change del pastore John Hagee. “Proprio come nelle epoche bibliche, Dio controllerà il sole, la luna e le stelle perché inviino alla nostra generazione un segnale che qualcosa di grande sta per accadere”. Ma l’unica cosa grande che accadrà sarà una meravigliosa eclissi lunare totale. “Credo che utilizzare questi termini come “Luna di sangue” offuschi quello che succederà esattamente e serva solo a tramandare alcune delle superstizioni intorno a queste cose”, ha aggiunto Espenak.

A proposito di superstizioni, anche l’altra componente di questo evento astronomico, la Superluna, desta scalpore. “La storia della “Superluna” non è di astronomia. La prima persona a definire la Superluna è stata un astrologo e questo naturalmente ci fa venire il bruciore di stomaco”, ha dichiarato Petro. Nella fattispecie, l’astrologo è Richard Nolle, che ha sostenuto che la Superluna possa influenzare il meteo. Sarà anche una Superluna, ma non fino a questo punto. Poiché l’orbita della luna intorno al pianeta non è perfettamente circolare, la sua distanza dalla Terra varia nel tempo, cambiando leggermente il modo in cui percepiamo le sue dimensioni. L’apogeo è il punto più distante, mentre il perigeo è quello più vicino. “Confrontando la luna quando è apparentemente più piccola all’apogeo e quando è al perigeo, si parla di una differenza massima del diametro della luna di circa il 14%. Non è un qualcosa che si può notare ad occhio nudo”, ha spiegato Espenak.

Quindi cosa succederà lunedì 21 gennaio? Si verificherà una magnifica eclissi lunare totale che potremo osservare tutti senza alcun bisogno di attrezzature speciali, se non i nostri occhi e tanta passione. La luna si tingerà di rosso ma non avrà niente a che vedere con l’invio di un messaggio da parte di qualche entità superiore. La luna sarà più vicina alla Terra nella sua orbita ma non per questo avrà i super poteri. Sarà uno spettacolo meraviglioso, indipendentemente dalla semantica e dalle definizioni che preferite usare, e non segnerà di certo la fine del mondo.

Per approfondire: