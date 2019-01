Emergenza smog a Milano, Codacons: misure insufficienti

“Il 2019 è appena iniziato e subito si registra a Milano il primo blocco dei veicoli Diesel Euro 4, dopo che per 4 giorni di fila sono stati superati i limiti di guardia circa la concentrazione nell’aria di PM10. Stabilito anche il divieto di superare negli esercizi commerciali la temperatura di 19 gradi centigradi“: lo sottolinea il Codacons che aggiunge: “Misure insufficienti e sempre tardive quelle adottate dal Comune di Milano, basti pensare che anche il 2018 è stato caratterizzato dal superamento dei limiti di sicurezza imposti dalla Comunità Europea. Le conseguenze? Malattie all’apparato respiratorio, problemi vascolari, allergie, morti premature. Un altro problema è dato dall’assenza di controlli. In che modo viene verificato il rispetto della temperatura di 19 gradi centigradi nei negozi? In assenza di specifici controlli il limite è totalmente inutile. Presenteremo una nuova denuncia penale al fine di chiedere alla Procura di indagare per le responsabilità dell’amministrazione comunale e regionale sull’accaduto“.