Frana in Indonesia: almeno 6 morti nel distretto di Gowa

Almeno 6 persone sono morte in Indonesia a causa di una frana: lo smottamento è stato innescato dall’esondazione di una diga nel distretto occidentale di Gowa. Le autorità hanno dovuto aprire la diga e l’acqua fuoriuscita ha provocato frana e allagamenti.

I soccorritori sono ancora al lavoro per evacuare i residenti e portarli in luoghi sicuri.