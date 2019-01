Vasto incendio nel Pordenonese: forse causato dai fuochi d’artificio

Un vasto incendio è divampato ieri sera in un bosco vicino al tracciato “Venezia delle Nevi”, nel comune di Budoia, sulle montagne del Pordenonese: sul posto i vigili del fuoco di Maniago. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma non si esclude che possa essere stato provocato da una lanterna cinese o da fuochi d’artificio. Nella notte le operazioni di spegnimento sono state interrotte per riprendere questa mattina alle prime luci del giorno con l’uso dell’elicottero. Il presidio notturno è stato garantito dagli uomini della Forestale.